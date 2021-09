Speciale difesa: Afghanistan, Tripodi (FI), sforzo operativo difesa straordinario, bene Portolano su ruolo Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sforzo capacitivo della difesa italiana con l'operazione "Aquila Omnia" è stato davvero straordinario. Lo dichiara Maria Tripodi capogruppo di Forza Italia in Commissione Difesa a Montecitorio che aggiunge: "Il generale Portolano che desidero ringraziare ancora una volta per la dedizione che ha profuso nel comando delle operazioni che hanno portato al salvataggio di migliaia di vite, ha ben documentato in audizione le luci e le ombre dello scenario afghano. Concordo in particolare - prosegue - sul ruolo che l'Ue deve assumere nello scenario globale, con un'azione condivisa e sinergica di tutti gli strumenti del potere politico, diplomatico, informativo e militare. È questa la chiave di volta per renderla finalmente protagonista in vista delle sfide future", conclude Tripodi. (Com)