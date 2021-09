I fatti del giorno – Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lavoro: sindacati, al ministero prima storica intesa con Amazon su relazioni industriali - "Per la prima volta Amazon accetta il confronto secondo le discipline contrattuali in vigore, riconosce la rappresentanza collettiva ed il ruolo del sindacato". Ad affermarlo unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti sull'intesa sottoscritta oggi al ministero del Lavoro con le associazioni datoriali del Delivery, siglata unitamente alle rappresentanze confederali dei lavoratori in somministrazione, sottolineando che "abbiamo raggiunto il primo importante e storico accordo, unico a livello mondiale, sul sistema delle relazioni industriali col colosso dell'e-commerce". "E' stato un percorso di trattativa lungo e difficile - riferiscono le organizzazioni sindacali in una nota - che ha raggiunto il culmine della protesta nel marzo scorso con la prima mobilitazione generale di 24 ore di tutti i lavoratori della filiera Amazon in Italia, sia dipendenti diretti dei magazzini, sia delle aziende di fornitura in appalto di servizi di logistica, movimentazione e distribuzione delle merci, a cui è seguita la ripresa del confronto con Amazon e Assoespressi, anche grazie all'intervento del ministro Andrea Orlando". "L'intesa a cui siamo arrivati - spiegano Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti - prevede il riconoscimento reciproco delle parti e del contratto nazionale Logistica, Trasporto Merci e Spedizione come strumento regolatore del rapporto di lavoro e delle relazioni sindacali". (Rin)