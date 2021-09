I fatti del giorno - Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rifiuti: Gualtieri, oggi c'è una discarica a Roma, è la città - “Oggi c’è una discarica a Roma, la discarica sono le strade e le piazze. La sindaca ha fatto di Roma una discarica. Per colpa sua il comune è stato commissariato e io, purtroppo, se sindaco, non potrò decidere come gestire l’emergenza. Dovrà farlo, a causa del commissariamento, la Regione Lazio. Che sicuramente farà bene”. Lo ha detto il candidato sindaco di Roma per il centrosinistra Roberto Gualtieri intervenuto a Sky tg24. (segue) (Rer)