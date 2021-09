I fatti del giorno - Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sociale: Campidoglio, dal 2017 chiusi 5 campi rom, verso dismissione La Barbuta - Dal 2017 a oggi nella Capitale sono stati chiusi i campi rom di Camping River, Schiavonetti, Foro Italico, Monachina e l'area F di Castel Romano. E si è in fase avanzata su Barbuta, già svuotato del 65 per cento e che verrà chiuso a breve. È quanto emerge dal report contenente i dati e gli interventi attuati nell'ambito del Piano rom dal 2017 a oggi, e presentato in Campidoglio dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi. Inoltre sono già stati aggiudicati i bandi per il superamento dei campi di via Cesare Lombroso, via Salviati 1 e 2, via Luigi Candoni e Castel Romano. (segue) (Rer)