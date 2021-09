© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan: incursione di aerei militari cinesi, la tredicesima dall'inizio del mese - Due velivoli militari cinesi sono entrati nella Zona di identificazione della difesa aerea (Adiz) di Taiwan, la tredicesima intrusione di questo mese. Lo riferisce oggi "Taiwan News", precisando che i velivoli sono stati identificati come due caccia J-16 dell'Esercito popolare di liberazione (Epl) dopo aver fatto incursione nel confine sud-occidentale dell'Adiz ieri pomeriggio. In risposta, Taiwan ha inviato aerei, emesso avvisi radio e dispiegato sistemi missilistici di difesa aerea per monitorare i velivoli, ha fatto sapere il ministero della Difesa. È stato il dodicesimo giorno consecutivo in cui si sono registrate incursioni. I velivoli di questo mese sono stati finora aerei da ricognizione, bombardieri e aerei da combattimento. Pechino, che non è nuova a questo genere di incursioni, dallo scorso settembre ha intensificato la sua presenza nello Stretto di Taiwan per via delle controverse relazioni con l'isola. Secondo il ministero della Difesa di Taipei, gli aerei cinesi sono stati tracciati nell'Adiz di Taiwan 14 volte ad agosto, 14 volte a luglio, 10 volte a giugno, 18 volte a maggio, 22 volte ad aprile, 18 volte a marzo, 17 volte a febbraio e 27 volte a gennaio. L'anno scorso sono stati osservati 19 volte a dicembre, 22 volte a novembre e 22 volte a ottobre. Pechino, che considera l'isola come parte del suo territorio nonostante si proclami indipendente sin dalla fine della guerra civile cinese nel 1949, si impegna a portarla sotto il suo controllo con ogni mezzo necessario, inclusa l'acquisizione militare. (segue) (Res)