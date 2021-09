© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hong Kong: dodici attivisti condannati per partecipazione a “veglia vietata” - Tre attivisti democratici di Hong Kong sono stati condannati con sospensione della pena mentre altri nove sono stati condannati da sei a dieci mesi di carcere, dopo essersi dichiarati colpevoli di aver consapevolmente partecipato o incitato altri a prendere parte a una veglia di commemorazione vietata della repressione di piazza Tiananmen lo scorso anno. L'ex vicepresidente dell'Alleanza di Hong Kong a sostegno dei movimenti democratici patriottici della Cina Albert Ho, gli ex legislatori Andrew Wan, Cheung Man-kwong, Cyd Ho, Leung Kwok-hung noto come "Capelli Lunghi", Eddie Chu e Yeung Sum sono nel gruppo che è apparso in udienza alla Corte distrettuale in giornata. “Ogni anno c'è un evento a Victoria Park per celebrare il 4 giugno, ma date le circostanze, gli organizzatori avevano altre alternative come considerare una veglia interattiva online – ha commentato il giudice Amanda Woodcock - considero appropriata una sentenza deterrente e punitiva”. Finora un totale di 24 persone è stato accusato per la veglia. Altri quattro imputati nel caso, tra cui l'attivista Joshua Wong, si sono dichiarati colpevoli e sono stati condannati a maggio. (Res)