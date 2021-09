I fatti del giorno - America Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Argentina: inflazione al +2,5 per cento ad agosto e a +51,3 per cento su anno - L'inflazione di agosto in Argentina è stata del 2,5 per cento secondo dati ufficiali dell'Istituto nazionale di statistica (Indec). Si tratta del quinto mese consecutivo che l'inflazione segna una diminuzione rispetto al rilevamento precedente. L'indice dei prezzi annuale si attesta in questo modo al 51,3 per cento, mentre dall'inizio dell'anno l'aumento complessivo dei prezzi al consumatore è stato del 32,3 per cento. Le voci del paniere che hanno registrato incrementi superiori alla media nell'ottavo mese dell'anno sono quelle relative a educazione (+4,2 per cento) e salute (+4,2 per cento). Al di sotto della media invece le voci relative ad alimenti e bevande (+1,5 per cento) e servizi di acqua, luce e gas (+1,1 per cento). Il tasso di inflazione del periodo luglio-agosto supera ulteriormente il target annuale del 29 per cento fissato dal governo nella legge di bilancio e conferma l'Argentina al secondo posto nel ranking regionale dei paesi con maggior inflazione solo dietro al Venezuela. (segue) (Res)