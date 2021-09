I fatti del giorno - America Latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela: procura apre indagine su Guaidò per "usurpazione funzioni" in filiale colombiana Pdvsa - La procura generale del Venezuela ha aperto un’indagine nei confronti del leader di opposizione Juan Guaidò per i presunti reati di usurpazione di funzioni e furto di beni legati alla compagnia Monomeros, filiale petrolchimica in Colombia della società petrolifera statale Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Guaidò, ha scritto il procuratore generale Tarek William Saab sul suo account Twitter, è indagato anche per tradimento della patria, cospirazione e associazione per delinquere. (segue) (Res)