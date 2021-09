I fatti del giorno - America Latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Haiti: primo ministro destituisce procuratore che lo aveva incriminato per omicidio Moise - Il primo ministro di Haiti, Ariel Henry, ha destituito Bed-Ford Claude, il procuratore di Port-au-Prince che lo aveva accusato di gravi responsabilità nell'omicidio del presidente Jovenel Moise. "È stato deciso di mettere fine alla vostra funzione di commissario di governo presso il tribunale di prima istanza di Port-au-Prince, per gravi carenze amministrative", recita la nota firmata da Henry. Claude, già sostituito da Frantz Louis Juste, aveva chiesto l'incriminazione del primo ministro parlando dell'esistenza di "sufficienti elementi di prova compromettenti". L'ex procuratore, "in ragione della gravità dei fatti", aveva anche sollecitato le autorità doganali a impedire l'uscita di Henry dal Paese. Una richiesta che pare destinata a non avere seguito perché protocollata martedì, il giorno dopo la lettera di esautorazione inviata da Henry. (Res)