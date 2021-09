Ue: Bonafé (Pd), i prossimi due anni e mezzo fondamentali per nuova spinta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea è al giro di boa della legislatura e i prossimi due anni e mezzo saranno fondamentali per dare nuova spinta e nuovo slancio all'Europa. Lo ha detto durante la plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo l'eurodeputata del Pd, Simona Bonafé, nel dibattito sullo Stato dell'Unione con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "Sono stati mesi difficili quelli che lasciamo alle spalle, ma ci hanno consegnato una chiara lezione. La pandemia da un lato e la crisi afgana dall'altro hanno dimostrato, ancora una volta, come le sfide del nostro tempo possono essere affrontate solo con un'Europa unita, solida e solidale. Il ritorno ai sovranisti nazionali è oggi semplicemente una moneta fuori corso", ha detto. "Adesso siamo al giro di boa di questa legislatura. I prossimi due anni e mezzo saranno fondamentali per dare nuova spinta e nuovo slancio all'Europa. Abbiamo messo in campo uno strumento straordinario come Next Generation Eu per far ripartire le nostre economie e le nostre società, ma non possiamo avere come obiettivo quello di tornare al punto di partenza", ha aggiunto. (segue) (Beb)