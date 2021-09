Ue: Bonafé (Pd), i prossimi due anni e mezzo fondamentali per nuova spinta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per questo serve il coraggio di archiviare prima di tutto la stagione dell'austerity e delle sue regole con un'ampia riforma del nostro sistema di governance economica che non può prescindere da una capacità fiscale permanente dell'Europa e dall'integrazione nel semestre europeo degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle nazioni unite, del green deal e del pilastro sociale, che devono essere obiettivi per noi inderogabili, per uno sviluppo che sia sostenibile ambientalmente ed equo socialmente e che al tempo stesso metta l'Europa in grado di competere nei mercati globali", ha continuato Bonafè. "Un Europa più solida e solidale è però anche quella che non si gira dall'altra parte di fronte al grido di dolore del popolo afgano, come ha fatto finora, e che insieme all'attivazione dei corridoi umanitari, e a una riforma della politica migratoria e di asilo, sappia mettere da parte gli egoismi per affrontare da protagonista le crisi internazionali con una politica estera e di difesa finalmente europea. Presidente von der Leyen l'abbiamo sostenuta due anni e mezzo fa chiedendole di essere all'altezza delle sfide che avevamo davanti, ancora di più oggi le chiediamo di guidare senza passi falsi l'Europa in questo passaggio decisivo. Proprio perché, come dice Bebe Vio, 'se sembra impossibile, allora si può fare'", ha concluso. (Beb)