India: una dose di vaccino per oltre 60 per cento popolazione, indiscrezioni su ripresa export

- Circa il 60,7 per cento della popolazione dell’India ha ricevuto almeno una dose di un vaccino contro il coronavirus. Lo ha reso noto il ministero della Sanità indiano in un e-book sulla campagna di vaccinazione, sottolineando che nel Paese è stato somministrato il maggior numero di prime dosi nel mondo. Per quanto riguarda i richiami, ha evidenziato il dicastero, i beneficiari sono più di 181 milioni, anche in questo caso un primato, benché in termini percentuali, considerando l’enorme popolazione, di oltre 1,3 miliardi di abitanti, coloro che hanno completato il ciclo vaccinale sono poco più del 13 per cento. L’obiettivo di vaccinare entro dicembre tutta la popolazione adulta con due dosi è ancora lontano, tuttavia sulla stampa internazionale circolano indiscrezioni sulla ripresa delle esportazioni, interrotte ad aprile quando l’India è stata travolta dalla seconda grave ondata epidemica. Il governo starebbe considerando, in particolare, la possibilità di riprendere le esportazioni verso l’Africa. Già a giugno, tuttavia, l’ipotesi era stata avanzata da Vinod Kumar Paul, membro dell’istituto pubblico Niti Aayog (National Institution for Transforming India), una volta soddisfatto il fabbisogno interno. (Inn)