Vaccino: Carbonaro (M5s), doppiogiochismo Lega su Green pass, non consono a forza di governo

- "Ancora una volta viene fuori la natura doppiogiochista e irresponsabile della Lega: dopo aver votato, in Consiglio dei ministri, a favore del decreto di estensione del Green pass nelle scuole, oggi ha bocciato il parere allo stesso provvedimento in commissione Cultura". Lo sottolinea in una nota Alessandra Carbonaro, capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Cultura a Montecitorio. "Questo - prosegue - è tutto fuorché un atteggiamento consono a una forza politica al governo, per di più in una fase di emergenza sanitaria come quella che stiamo vivendo. Se il partito di Matteo Salvini ha dei problemi interni, non può scaricarli sulla maggioranza, tanto meno sul Paese, che ha bisogno di una politica responsabile per superare il prima possibile la pandemia". (Com)