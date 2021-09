Lombardia: Adiconsum regionale, per famiglie aggravio annuo di 985 euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il caro-bollette potrebbe costare mediamente alle famiglie lombarde un aggravio di 985 euro all'anno, tra luce (411), gas (369) e carburante (205). È quanto emerge da un'analisi condotta da Adiconsum Lombardia sulla base di dati Arera, Enea e le previsioni del ministero per la Transizione ecologica. "L'elevato incremento del costo delle bollette dell'energia elettrica, del gas e del carburante è un rischio reale e toccherà da vicino migliaia di famiglie in Lombardia, molte delle quali già in povertà energetica, ovvero non in grado di pagarsi le bollette: è ormai evidente che il passaggio al mercato libero non comporta un risparmio per i consumatori lombardi, anzi", ha commentato Carlo Piarulli, presidente di Adiconsum Lombardia, aggiungendo che oltre agli aumenti della materia prima ed al relativo fardello, “persistente ed iniquo, di imposte, tasse e accise, che grava sulla struttura tariffaria, in Lombardia pesa anche l'elevato deficit della produzione, rispetto al fabbisogno di energia di famiglie ed imprese, pari al 36,5 per cento”. (segue) (Com)