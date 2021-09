Lombardia: Adiconsum regionale, per famiglie aggravio annuo di 985 euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base ai dati raccolti e analizzati da Adiconsum Lombardia, si legge in una nota, i nuclei familiari lombardi contano in media 2,66 componenti. "La densità della famiglia è uno dei fattori che determina il consumo di energia e dunque sul peso della bolletta", ha continuato Piarulli. In Lombardia, ricorda la nota, nel 2020 si è registrato un consumo medio famigliare pari a 2.684 chilowattora con una spesa media annua di 959 euro per l'energia elettrica. Con gli aumenti previsti, la spesa annua salirà a 1.370 euro, con 411 a famiglia. "Ognuno è chiamato a fare la sua parte: il governo intervenendo sugli oneri generali di sistema (quasi il 60 per cento del costo della bolletta) portandoli nella fiscalità generale, calmierando i prezzi della materia prima, favorendo l'incremento delle fonti rinnovabili, la crescita delle comunità energetiche, la mobilità elettrica: consumatori e imprese devono invece informarsi e privilegiare le società che vendono energia elettrica e gas in base a parametri di correttezza e sostenibilità ambientale", ha concluso il presidente di Adiconsum Lombardia. (Com)