Migranti: Salvini, processo Open Arms rinviato al 23 ottobre, ci andrò a testa alta

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, ribadisce che sulla vicenda Open Arms "la sinistra ha votato per mandarmi a processo per 'sequestro di persona', un processo che doveva cominciare oggi a Palermo ma che il giudice ha rinviato a sabato 23 ottobre", scrive su Twitter. L'ex ministro dell'Interno è accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per il caso della nave Open Arms che nell'agosto 2019 dopo aver salvato 147 migranti rimase in mare per giorni in attesa di poter far sbarcare i naufraghi. "La mia colpa? - torna a ripetere Salvini - Aver contrastato scafisti e trafficanti, aver azzerato gli sbarchi di clandestini, aver salvato vite innocenti, aver difeso l’Italia e protetto gli italiani. In quel Tribunale, dove di solito si processano i mafiosi, io ci andrò a testa alta". (Rin)