Moldova: ministro Esteri slovacco, Paese è tra principali destinatari degli aiuti allo sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Slovacchia ha donato 10 mila test rapidi Pcr contro il Covid-19 alla Moldova: la donazione è arrivata oggi a Chisinau, il giorno in cui il ministro degli Esteri slovacco Ivan Korcok è in visita ufficiale nel Paese dell'Europa orientale. Durante una conferenza stampa congiunta con l'omologo moldavo Nicu Popescu, il capo della diplomazia slovacca ha confermato il sostegno alla Moldova nella lotta contro la pandemia di Covid-19, rilevando che la Slovacchia vuole investire di più nell'economia di Chisinau. "Continueremo a fornire questo sostegno e la Moldova rimarrà uno dei principali destinatari dell'assistenza allo sviluppo. Aiutando voi, stiamo aiutando noi, perché attraverso uno sforzo congiunto possiamo creare questo ambiente favorevole per gli affari", ha affermato il ministro degli Esteri slovacco. (segue) (Rob)