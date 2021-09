Germania: Ifo prevede inflazione al 3 per cento nel 2021, massimo da 30 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istituto per la ricerca economica di Monaco di Baviera (Ifo) prevede che l'inflazione in Germania raggiungerà nel 2021 un tasso del 3 per cento, pari al massimo degli ultimi 30 anni. Nel 2022, il dato dovrebbe scendere al 2-2,5 per cento. Secondo l'Ifo, il livello generale dei prezzi relativamente elevato che si osserva quest'anno nel Paese, dopo il minimo dello 0,5 per cento del 2020, è dovuto in gran parte alla crisi del coronavirus. Inoltre, deve essere preso in considerazione l'incremento del costo di materie prime e beni intermedi, dovuto all'offerta carente su scala globale. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, un tasso di inflazione superiore al 3 per cento è stato registrato in Germania per l'ultima volta nel 1993, quando l'indicatore raggiunse il 4,5 per cento. Da allora, l'aumento medio annuo dei prezzi è sempre stato inferiore al 3 per cento. Tuttavia, anche il tasso di inflazione del 2-2,5 per cento previsto dall'Ifo per il 2022 è fuori linea, se confrontato con quelli degli ultimi anni. L'inflazione ha, infatti, raggiunto il 2 per cento per l'ultima volta nel 2012. (Geb)