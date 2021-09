Innovazione: Ania sbarca nella silicon valley

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ania, l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, ha attivato un punto privilegiato di connessione con il Mind the Bridge Innovation Center di San Francisco, che sarà annunciato oggi all’Opening dello Scaleup Summit Silicon Valley. L’obiettivo è quello di identificare e indirizzare i trend innovativi che impattano sul comparto assicurativo e di seguire e stimolare gli sviluppi della rivoluzione tecnologica e digitale del settore: dalla convergenza dei mercati alle sfide competitive che arrivano dai giganti tecnologici, da nuovi player nativi digitali o provenienti da altri mercati, fino alla richiesta dei cittadini e delle imprese per servizi integrati, cross settore e sempre più evoluti. ‘Innovazione’ è la parola chiave che continua a guidare le strategie e gli investimenti dell’industria assicurativa e che rappresenta la leva distintiva per affrontare al meglio le sfide post pandemia. Per questo l’Associazione ha deciso di attivare un avamposto in uno dei più avanzati ecosistemi di innovazione mondiale che, insieme a Israele, UK e Singapore sta indirizzando la rivoluzione fintech e insurtech. Tutte le più grandi aziende riconosciute a livello internazionale, nonché numerose agenzie governative, hanno costituito un Innovation Outspot in questi distretti di innovazione al fine di godere di un osservatorio privilegiato sulle tecnologie emergenti da applicare, con le dovute localizzazioni, ai mercati di origine. (segue) (Rin)