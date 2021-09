Innovazione: Ania sbarca nella silicon valley (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Negli ultimi anni Ania si è mossa con grande proattività e in anticipo sulla identificazione e indirizzo delle sfide e delle opportunità dell’innovazione nel mercato assicurativo, con una forte attenzione ai nuovi prodotti/servizi offerti dalle Compagnie ma anche alle necessarie evoluzioni regolamentari e allo sviluppo di soluzioni di “sistema” nel campo della prevenzione, della protezione e della mobilità. L’obiettivo che ci siamo dati è quello di intercettare i trend del mercato e stimolare la traduzione delle grandi opportunità offerte dalla tecnologia in soluzioni del sistema assicurativo che supportino i cittadini, le famiglie e le imprese, ponendo sempre al centro la sostenibilità ambientale, sociale ed economica. La decisione di attivare un punto privilegiato di connessione nella Silicon Valley rappresenta un passaggio ulteriore in questa direzione, per poter accrescere e rendere ancora più solida la consapevolezza sul ruolo e sulla direzione dell’innovazione nel settore assicurativo nonché per identificare tutti i punti di collegamento e di sinergia con il Piano Next Generation Eu in corso di attuazione in Italia e d in Europa. L’obiettivo è quello di indirizzare sempre meglio i trend innovativi e tecnologici che possono dare al sistema assicurativo un ulteriore stimolo ad innovare i servizi, a partire da quelli legati a mobilità, salute, real estate, agri-tech. Il tutto in una logica di innovazione sostenibile e nell’interesse del Paese, dei cittadini e delle imprese.” - ha aggiunto Maria Bianca Farina, Presidente Ania. (Rin)