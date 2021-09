Ue: von der Leyen, lasciamoci ispirare da Bebe Vio, cambia percezione possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea deve lasciarsi ispirare dalla campionessa paralimpica Bebe Vio e da tutti i giovani che cambiano la percezione del possibile, che mostrano che si può ottenere tutto ciò in cui si crede. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso sullo stato dell'Ue. "Per quanto imperfetta, la nostra Unione è allo stesso tempo meravigliosamente unica e straordinariamente bella. È un'Unione in cui rafforziamo la nostra libertà individuale attraverso la forza della nostra comunità. Un'Unione plasmata tanto dalla nostra storia e dai nostri valori condivisi quanto dalle nostre diverse culture e prospettive. Un'unione con un'anima", ha detto. "Cercare di trovare le parole giuste per catturare l'essenza di questo sentimento non è facile. Ma è più facile quando li prendi in prestito da qualcuno che ti ispira. Ed è per questo che ho invitato un ospite d'onore a stare con noi oggi. Molti di voi potrebbero conoscerla, una medaglia d'oro dall'Italia che ha catturato il mio cuore quest'estate", ha aggiunto. (segue) (Beb)