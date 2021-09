Ue: von der Leyen, lasciamoci ispirare da Bebe Vio, cambia percezione possibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ma quello che potresti non sapere è che solo ad aprile le è stato detto che la sua vita era in pericolo. Ha subito un intervento chirurgico, ha reagito, si è ripresa. E solo 119 giorni dopo aver lasciato l'ospedale, ha vinto l'oro paralimpico. Onorevoli deputati, unitevi a me nel dare il benvenuto a Beatrice Vio. Bebe ha vinto così tanto, così giovane", ha continuato annunciando la campionessa. "La sua è una storia di ribellione contro ogni previsione. Di riuscire grazie al talento, alla tenacia e all'incessante positività. È a immagine della sua generazione: una leader e una sostenitrice delle cause in cui crede. E lei è riuscita a ottenere tutto ciò vivendo all'altezza della sua convinzione che, se sembra impossibile, allora può essere fatto. Se sembra impossibile, allora si può fare", ha spiegato. "Questo era lo spirito dei fondatori dell'Europa e questo è lo spirito della prossima generazione europea. Allora lasciamoci ispirare da Bebe e da tutti i giovani che cambiano la nostra percezione del possibile. Che ci mostrano che puoi essere ciò che vuoi essere. E che puoi ottenere tutto ciò in cui credi", ha concluso. (Beb)