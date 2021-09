Omofobia: Aula Senato respinge proposta Fd’I di calendarizzare subito ddl Zan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Aula del Senato ha respinto la proposta di Fratelli d'Italia di inserire nel calendario di settembre l'esame del disegno di legge Zan contro l’omofobia. "Si tratta solo di fare chiarezza, non è una strumentalizzazione – ha motivato la richiesta il capogruppo di Fd’I Luca Ciriani - qualcuno doveva dire che con il voto di oggi il ddl Zan scompare. Fino a qualche settimana fa la sinistra diceva che l'esame era urgentissimo, si parlava del ddl Zan come spartiacque tra civiltà e barbarie". Immediata la replica del Pd. “Siamo il partito che ha proposto questo provvedimento – ha ricordato la senatrice Rossomando -, togliendolo dalle sabbie mobili della commissione e lo ha portato alla dignità della discussione in Aula. Non si usi il regolamento per fare straccio di una discussione importante che non merita di cadere in trappole parlamentari mentre stiamo affrontando provvedimenti importanti. Noi lo porteremo in Aula e lo approveremo". La presidente del gruppo di Forza Italia, Anna Maria Bernini, si è espressa contro una "calendarizzazione frettolosa”. "Resistete ancora un mese, se ce la fate – ha affermato -. La vostra è una vendemmia tardiva, un desiderio emerso in mattinata. Dopo le elezioni la legge Zan la porteremo in Aula rendendola la migliore possibile”. Critico verso la proposta di Fd’I anche il capogruppo della Lega Massimiliano Romeo, che ha detto: "Mi auguro che sia solo tattica e non un cambio di orientamento politico sul provvedimento".(Rin)