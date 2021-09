Ue: von der Leyen, proporremo divieto su prodotti da lavoro forzato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea proporrà un divieto sui prodotti nel suo mercato che sono stati realizzati con il lavoro forzato. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso sullo stato dell'Ue. "Se l'Europa vuole diventare un attore globale più attivo, deve anche concentrarsi sulla prossima generazione di partenariati" e "quindi lavoreremo insieme per approfondire i legami commerciali, rafforzare le catene di approvvigionamento globali e sviluppare nuovi progetti di investimento su tecnologie verdi e digitali", ha dichiarato. "Siamo bravi a finanziare le strade. Ma non ha senso per l'Europa costruire una strada perfetta tra una miniera di rame di proprietà cinese e un porto di proprietà cinese. Dobbiamo diventare più intelligenti quando si tratta di questo tipo di investimenti. Ecco perché presenteremo presto la nostra nuova strategia di connettività chiamata Global Gateway", ha aggiunto. "Costruiremo partnership Global Gateway con Paesi di tutto il mondo. Vogliamo investimenti in infrastrutture di qualità, che colleghino beni, persone e servizi in tutto il mondo. Adotteremo un approccio basato sui valori, offrendo trasparenza e buon governo ai nostri partner", ha spiegato. (segue) (Beb)