Ue: von der Leyen, proporremo divieto su prodotti da lavoro forzato (2)

- La presidente della Commissione ha sottolineato che l'Ue abbia bisogno di "un approccio Team Europe per realizzare il Global Gateway". "Collegheremo istituzioni e investimenti, banche e business community. E faremo di questo una priorità per i vertici regionali, a partire dal prossimo vertice Ue-Africa a febbraio", ha continuato. "Vogliamo trasformare Global Gateway in un marchio affidabile in tutto il mondo. E vorrei essere molto chiara: fare affari in tutto il mondo, commercio globale, tutto ciò che è buono e necessario. Ma questo non potrà mai essere fatto a scapito della dignità e della libertà delle persone. Ci sono 25 milioni di persone là fuori, che sono minacciate o costrette ai lavori forzati. Non possiamo mai accettare che siano costrette a realizzare prodotti e che questi prodotti finiscano in vendita nei negozi qui in Europa. Quindi proporremo un divieto sui prodotti nel nostro mercato che sono stati realizzati con il lavoro forzato. I diritti umani non sono in vendita, a nessun prezzo", ha sottolineato. (Beb)