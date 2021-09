Somalia: Banca mondiale, economia in ripresa dal "triplo shock" dettato da pandemia, inondazioni e invasione di locuste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia della Somalia si sta riprendendo dal “triplo shock” dettato dalla pandemia di Covid-19, le inondazioni estreme e l'infestazione di locuste che hanno devastato il Paese nel 2020. È quanto emerge dall'ultimo rapporto della Banca mondiale, secondo cui l'economia somala si è contratta dello 0,4 per cento nel 2020 - una contrazione meno grave di quella dell'1,5 per cento prevista all'inizio della pandemia globale - e dovrebbe registrare una crescita del 2,4 per cento nel 2021 per poi proseguire il trend di crescita nel medio termine raggiungendo i livelli pre-Covid del 3,2 per cento nel 2023. Secondo l'istituto con sede a Washington, i flussi di aiuti superiori al previsto, le misure di politica fiscale messe in atto dal governo somalo per aiutare le imprese, le misure di protezione sociale per attutire le famiglie vulnerabili e gli afflussi di rimesse superiori al previsto hanno mitigato gli effetti negativi del triplo shock. (segue) (Res)