Somalia: Banca mondiale, economia in ripresa dal "triplo shock" dettato da pandemia, inondazioni e invasione di locuste (2)

- Il rapporto rileva che le restrizioni derivanti dalle misure di contenimento del Covid-19 hanno ridotto la riscossione delle entrate federali e statali, aumentando al contempo la pressione per spendere di più per la salute e i soccorsi in caso di calamità. I grandi aumenti delle sovvenzioni esterne hanno inoltre consentito al governo federale di iniziare a riequilibrare la spesa pubblica verso i servizi economici e sociali e di fornire fondi per nuovi programmi sociali e progetti di risposta alle emergenze per aumentare la resilienza. “Mentre la Somalia intraprende la strada della ripresa dai tre shock, gli interventi politici che aumentano la produttività, creano posti di lavoro ed espandono i programmi a favore dei poveri saranno fondamentali", ha commentato Kristina Svensson, country manager della Banca mondiale per la Somalia. "La creazione di posti di lavoro e il sostegno ai più vulnerabili durante la crisi devono essere al centro dell'azione politica e della risposta del settore privato", ha aggiunto. (Res)