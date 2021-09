Energia: Pezzopane (Pd), aumenti bollette inaccettabili, governo intervenga (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’intervento - conclude Pezzopane - deve essere rapido, così come seri ed efficaci devono essere le azioni per attuare il Pniec, strumento fondamentale per cambiare la politica energetica del nostro Paese verso la decarbonizzazione. Oggi, nella commissione Ambiente della Camera, verrà incardinato il Piano nazionale per la transizione ecologica, di cui sono relatrice. Questo sarà un altro strumento importante per il raggiungimento della neutralità climatica al 2050 e di conseguenza della riduzione del 55 per cento delle emissioni di gas serra entro il 2030”. (Com)