Roma 2021: Radicali, con Gualtieri per città Capitale dei diritti

- Ieri sera, presso la sede dei Radicali, ha avuto luogo un confronto con il candidato sindaco Roberto Gualtieri sui temi che per i radicali candidati al consiglio comunale e nei vari municipi sono punti cardine da cui ripartire per produrre un cambiamento vero in questa città. Gualtieri ha ringraziato i radicali perché "un fronte progressista senza i radicali non sarebbe pensabile. Abbiamo molti temi che ci uniscono, e quando siamo stati uniti abbiamo prodotto un avanzamento dei diritti, quindi avete un ruolo naturale in questo fronte democratico che ritengo fondamentale". Gualtieri ha poi ha parlato di alcune proposte specifiche come il "sindaco della notte" alla guida di un "consiglio della notte", come coordinamento di tutti gli attori sociali coinvolti: "vogliamo averlo perché è un modello che in altre grandi città europee esiste e funziona e la notte è parte della vita di una metropoli e va regolata uscendo dal conflitto, costruendo spazi e luoghi diffusi e non concentrati solo in alcuni quartieri, garantendo sempre la legalità. Ma la politica solamente securitaria dei coprifuochi è controproducente". (segue) (Com)