Roma 2021: Radicali, con Gualtieri per città Capitale dei diritti (2)

- "Le nostre battaglie di questi anni avevano un comun denominatore: la consapevolezza che questa è una città meravigliosa, ma soffocata da equilibri di potere e rendite di posizione che vanno scardinate", ha spiegato Simone Sapienza, candidato radicale al consiglio comunale nella lista Roma Futura. "Un sindaco che vuole riformare questa città, che vuole spendere bene i finanziamenti che arriveranno dall'Europa deve affrontare i blocchi che soffocano Roma. Poi c'è il tema dei diritti: su questo noi radicali stiamo facendo cose incredibili in Italia con il referendum sull'eutanasia, quello sulla cannabis e la campagna Libera di abortire. Chiedo al candidato sindaco di far capire che su questi temi civili Roma può diventare una città guida come Parigi, Barcellona e Amsterdam. Su questa opportunità possiamo appassionare i tanti giovani che oggi fanno la fila ai banchetti dei nostri referendum come non accadeva da anni: molto dipende dal coraggio di andare oltre i tentennamenti del Partito democratico, con scelte e parole radicali". (segue) (Com)