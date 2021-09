Roma 2021: Radicali, con Gualtieri per città Capitale dei diritti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altro tema al centro del confronto è stata la riforma istituzionale. "Questa città con i suoi enormi municipi non è governabile senza una "consiliatura costituente" che superi il decentramento amministrativo e assegni ai Municipi maggiori competenze e risorse certe nell'ottica della città metropolitana. Bisogna recuperare il deficit democratico di un sindaco metropolitano non eletto da tutti i cittadini dei comuni che la compongono e al contempo rafforzare gli enti di prossimità per offrire servizi di qualità alla cittadinanza" ha sottolineato Leone Barilli, segretario di Radicali Roma e candidato capolista nella lista Roma Futura al I municipio. "Aspettando riforme istituzionali oggi in mano al Parlamento, dobbiamo fare "come se" i municipi avessero già il potere che oggi manca per costruire una città più prossima ai cittadini" ha concluso Gualtieri. (Com)