Bielorussia: von der Leyen, uso migranti è stato attacco per destabilizzarci

- Quello attuato dalla Bielorussia con i migranti è stato un attacco per destabilizzare l'Europa. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso sullo stato dell'Ue. "Guardiamo cosa è successo ai nostri confini con la Bielorussia. Il regime di Minsk ha strumentalizzato gli esseri umani. Hanno fatto salire le persone sugli aerei e le hanno letteralmente spinte verso i confini dell'Europa. Questo non può mai essere tollerato. E la rapida reazione europea lo dimostra. E state tranquilli, continueremo a stare insieme a Lituania, Lettonia e Polonia. E, chiamiamolo per quello che è: questo è un attacco ibrido per destabilizzare l'Europa", ha detto. (Beb)