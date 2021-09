© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini è oggi a Londra per un incontro con l'omologo britannico Ben Wallace. Nella capitale britannica il ministro Guerini visiterà inoltre gli stand delle industrie italiane presenti al Dsei (Defence and Security Equipment International), evento biennale a carattere tecnico commerciale per le aziende del comparto difesa e sicurezza. (Rel)