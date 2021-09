Decreto Green pass: in Aula Senato al via discussione generale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’Aula del Senato è iniziata la discussione generale sul decreto Green pass. In apertura il presidente della commissione Affari costituzionali Dario Parrini (Pd) ha spiegato che la commissione non ha concluso l'esame e il voto degli oltre cento emendamenti che sono stati presentati e non ha quindi votato il mandato al relatore. In Aula è quindi arrivato il testo già approvato dalla Camera. Il senatore del gruppo Misto Lello Ciampolillo ha presentato una questione pregiudiziale ma è stata respinta. (segue) (Rin)