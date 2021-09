Ue: Lega, Prosek? Evitare altra beffa come col Tocai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Prosecco va evitata un'altra beffa come quella che portò al ritiro della denominazione Tocai, anche quella volta per una decisione dell'Unione europea che penalizzò il vitigno veneto-friulano. Lo dichiarano i deputati trevigiani della Lega Angela Colmellere, Giuseppe Paolin e il senatore Gianpaolo Vallardi, presidente della Commissione Agricoltura a Palazzo Madama che chiedono al ministro Patuanelli "che già domani 16 settembre, nel corso del G20 Agricoltura a Firenze, indichi quali procedure d'urgenza verranno disposte per tutelare la denominazione Prosecco e contestualmente il territorio di produzione". "Peraltro l'Europa, che ancora una volta dimostra di tutelare solo a parole le produzioni d'eccellenza, dovrebbe spiegarci - sottolineano i parlamentari della Lega - come si porrà il problema di fronte all'Unesco, che solo due anni fa ha tutelato come patrimonio dell'Umanità le colline di Conegliano e Valdobbiadene e il loro paesaggio modellato sulla viticoltura del prosecco. Accogliamo con soddisfazione l'impegno del sottosegretario Centinaio e chiediamo ora al ministro Patuanelli di farsi interprete di una posizione forte dell'Italia al G20. In questa vicenda, a fronte di un interesse residuale della Croazia per un vino di nicchia, sono in gioco 2 miliardi di euro di cui la metà in export, che rappresenta il 16 per cento del totale nazionale del settore vinicolo", concludono i deputati del Carroccio. (Com)