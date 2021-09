Milano: Salzani (Taxiblu), autunno in crescita se ci sarà continuità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’autunno, seppur ancora non ufficialmente cominciato, lo è commercialmente parlando da qualche settimana. Lo afferma in una nota Stefano Salzani, responsabile commerciale di Taxiblu. “Infatti abbiamo cominciato a rilevare i primi dati sulle corse di questa stagione ed a pianificare quella che sarà la nostra attività con una prima analisi anche sulle prospettive di crescita, già con l’avvio delle prime manifestazioni fieristiche e grandi eventi in città dei giorni scorsi: senza dubbio, almeno confrontando i primi dati di corse e prenotazioni rispetto ai terribili 18 mesi passati, constatiamo fortunatamente una crescita complessiva con un trend che crediamo e auspichiamo rimarrà tale almeno per il prossimo trimestre”, ha detto, aggiungendo che “ago della bilancia, decisiva, sarà però da un lato la continuità che la città saprà dare nell’ ospitare ed attivare eventi in presenza e dall’ altra le future seppur graduali riaperture di attività commerciali serali e notturne, il ritorno di lavoratori in presenza negli uffici e soprattutto del turismo da paesi extra UE che per noti motivi ancora è troppo basso nei numeri degli arrivi”. (Com)