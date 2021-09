Regno Unito: inflazione in aumento al 3,2 per cento ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso d'inflazione nel Regno Unito è aumentato del 3,2 per cento ad agosto scorso, segnando il massimo dal 1997. È quanto comunicato dall'Ufficio nazionale di statistica britannico (Ons). Come riferisce l'emittente radiotelevisiva "Bbc", i prezzi sono saliti mentre l'economia del Regno Unito si riprende dalla crisi del coronavirus e superano il limite del 2 per cento stabilito dalla Banca d'Inghilterra. Tuttavia, come evidenziato dell'Ons, il rialzo dell'inflazione potrebbe essere soltanto "temporaneo" e va considerato "con cautela". (Rel)