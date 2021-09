Migranti: von der Leyen, progressi lenti su nuovo Patto, è tempo di politica Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo Patto su migrazione e asilo offre tutto ciò di cui l'Unione europea ha bisogno per gestire i diversi tipi di situazioni che deve affrontare. Ma dopo un anno dalla sua presentazione, i progressi sono stati lenti. Ma è questo il momento ora per una politica europea di gestione della migrazione. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso sullo stato dell'Ue. "Nell'ambito del nostro lavoro su Schengen, definiremo nuovi modi per rispondere a tale aggressione", come quella da parte bielorussa sui confini di Polonia, Lettonia e Lituania, "e garantire l'unità nella protezione delle nostre frontiere esterne". Ma finché non troveremo un terreno comune su come gestire la migrazione, i nostri avversari continueranno a prenderlo di mira. Nel frattempo, i trafficanti di esseri umani continuano a sfruttare le persone attraverso rotte mortali attraverso il Mediterraneo. Questi eventi ci mostrano che ogni Paese ha un interesse nella costruzione di un sistema migratorio europeo", ha sottolineato la presidente dell'esecutivo comunitario. (segue) (Beb)