Migranti: von der Leyen, progressi lenti su nuovo Patto, è tempo di politica Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo von der Leyen, "il nuovo Patto su migrazione e asilo ci offre tutto ciò di cui abbiamo bisogno per gestire i diversi tipi di situazioni che dobbiamo affrontare". "Tutti gli elementi ci sono. Si tratta di un sistema equilibrato e umano che funziona per tutti gli Stati membri, in tutte le circostanze. Sappiamo che possiamo trovare un terreno comune. Ma nell'anno successivo alla presentazione del Patto da parte della Commissione, i progressi sono stati penosamente lenti. Penso che questo sia il momento ora per una politica europea di gestione della migrazione. Perciò vi esorto, in quest'Aula e negli Stati membri, ad accelerare il processo", ha spiegato. "Alla fine si tratta di una questione di fiducia", perché "se si chiede alla maggior parte degli europei, sarebbero d'accordo sul fatto che dovremmo agire per frenare la migrazione irregolare ma anche per fornire un rifugio a coloro che sono costretti a fuggire", ha proseguito. "E dovremmo essere tutti d'accordo che il tema della migrazione non dovrebbe mai essere usato per dividere. Sono convinta che ci sia un modo in cui l'Europa può creare fiducia tra di noi quando si tratta di migrazione", ha spiegato von der Leyen. (Beb)