Fisco: Gasparri (FI), stop tasse per tutelare casa e famiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La casa va tutelata e con essa la famiglia per la quale rappresenta sicurezza e risparmio. Nessun intervento fiscale quindi anzi, taglio delle tasse". Lo dichiara in una nota il senatore Maurizio Gasparri, componente del Comitato di Presidenza di Forza Italia. "FI dice con chiarezza e fermezza: nessuna revisione degli estimi catastali, come del resto ha detto il parlamento con un voto. Servono cedolare secca ancora più estesa, immediata proroga del bonus 110 per cento per le ristrutturazioni e di tutti gli altri bonus, meno tasse su tutto. Forza Italia difende famiglie e casa. Altro che tasse, tagli ai prelievi con l'aggiunta della proroga del blocco delle cartelle esattoriali. Il governo - conclude Gasparri - seguirà questa strada che noi indichiamo con forza e senza alternative". (Com)