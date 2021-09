Ue: von der Leyen, preoccupazioni per lo stato di diritto, serve approccio di dialogo e azione decisa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si registrano sviluppi preoccupanti in alcuni Stati membri dell'Ue sulla tenuta dello stato di diritto. Il dialogo viene sempre prima di tutto, ma dovrebbe portare a risultati. Per questo, l'Unione europea adotta un duplice approccio di dialogo e azione decisa. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso sullo stato dell'Unione europea. "I nostri valori sono garantiti dal nostro ordinamento giuridico e tutelati dalle sentenze della Corte di Giustizia Europea. Queste sentenze sono vincolanti", ha detto. "Proteggere lo stato di diritto è anche un duro lavoro e una continua lotta per il miglioramento. I nostri rapporti sullo stato di diritto fanno parte di questo processo, ad esempio con le riforme della giustizia a Malta o le inchieste sulla corruzione in Slovacchia. E dal 2022, i nostri rapporti sullo stato di diritto conterranno raccomandazioni specifiche agli Stati membri", ha aggiunto. (segue) (Beb)