Ue: von der Leyen, preoccupazioni per lo stato di diritto, serve approccio di dialogo e azione decisa (2)

- "Tuttavia, si registrano sviluppi preoccupanti in alcuni Stati membri. Sia chiaro: il dialogo viene sempre prima di tutto. Ma il dialogo non è fine a se stesso, dovrebbe portare a risultati. Per questo adottiamo un duplice approccio di dialogo e azione decisa. Questo è quello che abbiamo fatto la scorsa settimana", ha continuato riferendosi alla lettera inviata la scorsa settimana alla Polonia per chiedere di spiegare come applica le misure provvisorie e la recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Ue per salvaguardare l'indipendenza della magistratura. "Ed è quello che continueremo a fare. Perché le persone devono poter contare sul diritto a una magistratura indipendente. Il diritto a essere trattati allo stesso modo dinanzi alla legge. Ovunque in Europa. Che tu appartenga a una maggioranza o a una minoranza", ha sottolineato. (Beb)