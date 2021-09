Milano: Federazione locale di Rifondazione Comunista rinnova organi dirigenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato 18 e domenica 19 settembre la Federazione di Milano di Rifondazione Comunista svolgerà il congresso provinciale all'interno di "Bella ciao, Milano", la quattro giorni di festa del partito che comincia giovedì 16 al parco delle cascine di Chiesa Rossa. Delegati e delegate, si legge in una nota, si riuniranno per discutere del documento unitario "Le radici e le ali - Praticare l'opposizione, costruire l'alternativa", ed eleggere i nuovi organismi dirigenti della Federazione. "Ringrazio i compagni e le compagne che in questi anni complicati hanno lavorato e sostenuto il partito con generosità: abbiamo voluto mettere sul manifesto di presentazione l'immagine di quella che è la futura umanità, un bambino con la bandiera rossa”, ha commentato il segretario uscente Matteo Prencipe. (Com)