Ue-Polonia: portavoce governo, ci auguriamo che Pnrr sia accettato tra settembre e ottobre

- La Polonia si aspetta che tra settembre e ottobre il suo Piano di ripresa e resilienza (Pnrr) venga accettato dalla Commissione europea. Lo ha detto il portavoce del governo di Varsavia, Piotr Muller, parlando all’emittente “Polskie Radio”. “Purtroppo la burocrazia europea opera abbastanza lentamente e questi sono gli effetti”, ha detto il portavoce. Dal fondo per la ripresa dell’Ue la Polonia deve ricevere circa 58 miliardi di euro. Secondo i media, che hanno citato il commissario per l’Economia, Paolo Gentiloni, il primo settembre presente al Parlamento europeo, la ragione per la quale i tempi di approvazione del Pnrr polacco si sono allungati hanno a che fare con la discussione in Polonia sulla sovraordinazione della diritto nazionale su quello europeo. (Vap)