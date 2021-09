Kosovo: capo missione Unmik incontra presidente del Tribunale speciale per crimini Uck

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale del segretario generale dell'Onu e capo missione delle Nazioni Unite in Kosovo, Zahir Tanin, ha incontrato oggi la presidente del Tribunale speciale per i presunti crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck), Ekaterina Trendafilova, e il cancelliere del tribunale speciale, Fidelma Donlon, presso la sede dell'Unmik di Pristina. Secondo quanto riferito dalla stessa missione, all'incontro ha preso parte il vice rappresentante speciale, Barrie Lynne Freeman. Trendafilova e Donlon hanno informato Tanin sul funzionamento e il lavoro in corso del tribunale. Tanin ha ribadito il forte sostegno dell'Unmik al rafforzamento dello stato di diritto in Kosovo. Il loro incontro faceva parte della visita in corso del giudice Trendafilova e di Donlon in Kosovo. (Alt)