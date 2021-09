Balcani: premier kosovaro Kurti incontrerà Merkel la prossima settimana a Tirana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro kosovaro Albin Kurti incontrerà la cancelliera tedesca Angela Merkel a Tirana il 14 settembre. Lo ha confermato un portavoce del governo di Pristina secondo quanto riferisce il quotidiano "Koha". La cancelliera tedesca Angela Merkel effettuerà la prossima settimana una visita nei Balcani, con tappe a Belgrado e Tirana. Nella capitale albanese martedì 14 settembre Merkel dovrebbe incontrare, oltre al premier albanese Edi Rama, anche altri capi di governo dei Paesi della regione. Il giorno prima 13 settembre Merkel sarà in Serbia, dove secondo quanto affermato dal presidente Aleksandar Vucic "trascorrerà la maggior parte del suo tempo nei Balcani occidentali". "Non dimenticheremo mai quello che ha fatto per il nostro Paese nel 2015", ha detto Vucic in riferimento alla Merkel, auspicando che l'interscambio commerciale tra Serbia e Germania possa superare i 6 miliardi di euro nel 2021. "Con Merkel parleremo tutte le questioni importanti", ha affermato Vucic aggiungendo che a fine mese anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sarà in visita in Serbia e che a breve inizieranno i lavori per l'autostrada tra Nis e Plocnik.(Alt)