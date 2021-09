Kosovo: presidente Osmani, data elezioni amministrative rimane 17 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La data per le elezioni amministrative in Kosovo rimane il 17 ottobre. Lo ha detto la presidente kosovara, Vjosa Osmani, commentando l'incontro avuto con i leader dei partiti politici sul tema dopo che l'Istituto nazionale di sanità pubblica ha raccomandato di posticipare il voto a causa della situazione legata al Covid-19. Osmani ha sottolineato che i partiti dell'opposizione sono fermamente contrari a posticipare le elezioni amministrative. "Dal momento che non c'è un accordo tra i partiti di maggioranza e opposizione, non c'è abbastanza margine per posticipare le elezioni", ha affermato la presidente Osmani, evidenziando che i partiti politici non hanno trovato un accordo nonostante le raccomandazioni degli esperti sanitari. "Rispetterò questo, ma non significa che sono d'accordo. La data delle elezioni rimane quella stabilita in precedenza", ha concluso Osmani. (segue) (Alt)