Medio Oriente: Abbas non sarà presente a dibattito Assemblea generale Onu

- Il presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, non sarà presente fisicamente al dibattito dell’Assemblea generale dell’Onu, che prenderà il via nei prossimi giorni, a causa della situazione dell’epidemia di Covid-19 a New York e negli Stati Uniti. Lo ha annunciato all’emittente radiofonica ufficiale palestinese il ministro degli Esteri dell’Anp, Riyad Malki. “Il presidente ha deciso di non viaggiare a New York quest’anno e di limitarsi a registrare il suo messaggio in video, di modo che possa essere trasmesso il 24 settembre”, ha detto Malki. “Come sapete, la situazione dell’epidemia di Covid alle Nazioni Unite non è semplice, e specificamente la situazione nella città di New York è difficile”, ha proseguito Malki. (Res)