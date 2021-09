Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi, mercoledì 15 settembre, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 9 - riunione in videoconferenza della I Commissione. Odg: 1) Bilancio consolidato per l'esercizio 2020 del gruppo Comune di Torino.REGIONEore 9.30 e 14, Aula, seduta del Consiglio regionaleore 11, Torino. OGR, corso Castelfidardo 22, l’assessore alla Cultura interviene alla conferenza stampa di presentazione del Salone internazionale del Libroore 18, l’assessore all’Agricoltura interviene al webinar online organizzato da Odav, Osservatorio del diritto agroalimentare e vitivinicolo sulla vendemmia turistica(Rpi)