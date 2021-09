Iraq: al via oggi Conferenza internazionale sul recupero dei fondi trasferiti all’estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prendono il via oggi a Baghdad i lavori della Conferenza internazionale sul recupero dei fondi trafugati e trasferiti all'estero, patrocinata dal governo iracheno. All’evento, della durata di due giorni, parteciperanno il segretario generale della Lega araba, Ahmed Aboul Gheit, diversi ministri della Giustizia, capi di consigli giudiziari e organi di supervisione, oltre a rappresentanti di associazioni arabe e figure accademiche specializzate nel contrasto alla corruzione. Tra gli obiettivi della conferenza, riferisce la Commissione nazionale anticorruzione, “trovare mezzi per facilitare le operazioni di recupero e impedire che vengano forniti rifugi sicuri” per i fondi trafugati. Alla fine dello scorso maggio, il presidente iracheno Barham Salih ha stimato a 150 miliardi di dollari il denaro complessivamente trasferito fuori dal Paese dal 2003, grazie alla corruzione. (Res)